Cinquantième Prix de Lausanne – Pour son jubilé, le concours s’offre deux premiers prix Samedi au théâtre de Beaulieu, deux danseurs, un Espagnol et un Mexicain, se sont vus décerner la première distinction ex æquo. Du jamais vu. Jean Pierre Pastori

Le Mexicain Fabrizzio Ulloa Cornejo est l’un des deux lauréats du Prix ex æquo. Comme il vit à Bâle, il a aussi reçu le Prix du meilleur Suisse. Keystone

Preuve que la fête fut belle, samedi au théâtre de Beaulieu, deux 1ers prix ex æquo ont été décernés. Du jamais vu. Ces lauréats exceptionnels ont 16 ans. L’un, Millán de Benito, est espagnol. Il étudie à Madrid. L’autre, Fabrizzio Ulloa Cornejo est mexicain. Il étudie à Bâle. En plus de sa bourse, Millán a obtenu un prix décerné par les internautes. En plus de la sienne, Fabrizzio s’est vu remettre celui du meilleur Suisse. Faute d’Helvètes, cette distinction peut aller à un élève installé dans notre pays.