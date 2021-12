Tourisme régional – Pour survivre, la Maison des terroirs de Grandson tourne en régime minceur La situation financière de ce lieu d’accueil et de promotion est inquiétante. L’Association pour le développement du Nord vaudois va plancher sur une nouvelle stratégie. Frédéric Ravussin

La Maison des terroirs de Grandson vit des moments difficiles. MICHEL DUPERREX-A

«Mon récent passage à la Maison des terroirs m’a laissé un sentiment de désarroi. Il y régnait une certaine pagaille. La Municipalité peut-elle expliquer ce qui se passe?» À l’instar de l’intervention du conseiller communal Christian Maillefer, les Grandsonnois sont interpellés par l’état de cette antenne touristique soutenue par 14 Communes de la région.

Et pour cause: ce lieu d’accueil lové au cœur du bourg historique a réduit son offre et ferme ses portes le dimanche, alors que la démission annoncée fin août par son gérant est désormais effective. «Cela fait partie des mesures prises pour tenter de redresser la barre», a répondu le syndic Antonio Vialatte.