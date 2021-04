Motocyclisme – Pour Thomas Lüthi, plus dure est la chute Le choc a été violent au treizième tour du GP de Doha Moto2. Plus que physiquement, c’est sur le plan psychologique que le Bernois est touché. Peut-il réagir? Jean-Claude Schertenleib

Thomas Lüthi. KEYSTONE

Les censeurs ont la partie facile. Oui, il est aisé, de son fauteuil ou de n’importe où, de donner des conseils à un sportif qui peine à retrouver sa forme passée. Facile de critiquer, de dire qu’il aurait déjà dû depuis longtemps se rendre compte que ça n’allait plus. Facile…

«Le choc a été violent, l’état de mon casque le confirme. J’ai mal au dos, sur tout le corps, mais il n’y a pas de blessure sérieuse.» Thomas Lüthi

Mais oh combien est-ce difficile, quand on souffre sur un court, quand on perd ses sensations naturelles sur une piste enneigée, quand on se retrouve à se battre avec des adversaires que l’on dominait il n’y a pas si longtemps sur un circuit, difficile d’accepter. Car avant de prendre une décision importante, il faut l’étayer. Il faut, surtout, s’autopersuader qu’elle est juste. Et Thomas Lüthi – tout comme Valentino Rossi en MotoGP! – estimait dimanche matin que… ce n’est pas fini. «L’important, c’est que je ne suis pas blessé. Le choc a été violent, l’état de mon casque le confirme. J’ai mal au dos, sur tout le corps, mais il n’y a pas de blessure sérieuse», explique le Bernois.