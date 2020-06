Polémique – Pour Trump, le livre critique de Bolton est de la «pure fiction» Le président américain a affirmé dans un tweet que les révélations explosives contenues dans le livre de son ancien conseiller à la sécurité nationale sont «une compilation de mensonges et d’histoires inventées».

John Bolton essaie de prendre sa revanche suite à son licenciement en septembre 2019, selon Donald Trump. KEYSTONE

Donald Trump a vigoureusement rejeté jeudi les propos explosifs de son ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton, dont un livre très critique sur son expérience de près d’un an et demi à la Maison Blanche doit paraître le 23 juin.

«Le livre de John Bolton (…) est une compilation de mensonges et d’histoires inventées, toutes dans le but de me faire apparaître sous un mauvais jour», a tweeté le président américain.

«Beaucoup des déclarations ridicules qu’il m’attribue n’ont jamais existé, de la pure fiction. Il essaie juste de prendre sa revanche parce que je l’ai viré, comme le malade qu’il est!» a-t-il écrit.

( AFP/NXP )