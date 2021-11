La rédaction – Pour un 4e pilier avec les dividendes du franc fort

Plus de mille milliards en dollars. C’est la valeur des réserves monétaires de la Banque nationale suisse! Avant l’automne 2008, elle était de moins de 100 milliards. On se demande comment la BNS tenait alors les rênes de la politique monétaire. Cette explosion est due à l’attrait irrésistible de la monnaie helvétique durant les dernières crises planétaires.

La Banque centrale défend bec et ongles cette richesse nationale sous sa tutelle, au motif qu’elle ressort d’une création de monnaie destinée essentiellement à son action. Il n’empêche, les opérations sur devises reflètent un prix de marché qui n’a rien d’artificiel et la valeur du franc représente la force de notre économie dans le concert international. Convertis en grande partie en actions et obligations, ces actifs sont assimilables à un fonds souverain. Mais cette richesse profite trop peu aux générations actuelles et futures, contrairement au fond norvégien destiné à assurer les retraites.

«Le franc suisse se négocie sur les marchés financiers comme l’or noir de la mer du Nord.»

Pourtant, le franc suisse, qui suscite toutes les convoitises comme valeur refuge, se négocie sur les marchés financiers comme l’or noir de la mer du Nord. Il est le carburant de notre pays. Le fonds souverain de la Norvège est investi dans de multiples actifs dans le monde, y compris dans les grandes sociétés suisses. Lorsque le pétrole ne vaudra plus rien, les dividendes continueront de lui rapporter des milliards pour assurer le bien-être des retraités.

En Suisse, de plus en plus de caisses de pension font plonger les rentes des nouveaux retraités, leurs gérants le justifiants par les taux d’intérêt négatifs de la Banque centrale! Ils déconsidèrent le rôle des marchés financiers malgré leurs performances sur le long terme.

La politique monétaire de la BNS a montré son efficacité. Mais ses bénéfices doivent permettre aux personnes actives qui ont porté l’économie – en entreprise ou en ménage – d’en récolter les fruits. Car malgré le «miracle» helvétique, depuis deux décennies, les conditions de vie et le pouvoir d’achat d’une grande partie de la population se sont détériorés. Les salaires sont sous pression de la concurrence low-cost sur le marché du travail et du franc fort – comme pour les retraités – tandis que les locataires n’ont aucunement profité de la baisse considérable des charges hypothécaires! Et gare au rebond des taux frappant des loyers surfaits!

Le temps d’agir

Chaque crise creuse l’écart. Il est temps d’agir. La balle est dans le camp des politiques afin de créer un vrai fonds souverain de la Confédération au bénéfice des générations futures comme le conçoivent d’autres États prévoyants. La transition énergétique est une priorité comme la prévoyance. La Suisse peut innover avec un fonds de pension qui assure un revenu minimum vital à l’heure de la retraite.

Le fonds souverain - qui doit être investi de manière responsable hors de nos frontières - alimenterait en partie un quatrième pilier pour compléter les lacunes des trois premiers, assurant un revenu minimum de 4500 fr. dès 65 ans pour hommes et femmes. En toute équité.

