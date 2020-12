Tournée générale – Pour un café ou un plat du jour, les clients étaient au rendez-vous Ce jeudi matin, les restaurants, bistrots et tea-rooms ouvraient à nouveau leurs portes, après six longues semaines de fermeture. Reportage. Catherine Cochard

Lausanne, le 10 décembre 2020. À la Brasserie de Montbenon comme ailleurs dans le canton, les clients ont répondu présent. Odile Meylan Les employés de la Brasserie de Montbenon semblaient ravis de pouvoir reprendre du service. Odile Meylan Loretta et sa chienne Grace, venues expressément de La Tour-de-Peilz pour déjeuner et voir du monde. Odile Meylan 1 / 4

Durant un mois et demi, les restaurateurs, suspendus aux décisions cantonales et fédérales, ont rivalisé d’ingéniosité pour garder le contact avec leur clientèle, proposant des plats à emporter ou à la livraison quand cela était possible, et essayant tant bien que mal de joindre les deux bouts.

C’est à Morges, de bon matin, que nous commençons notre tournée de réouverture. Il n’est pas encore 9 heures, les places du tea-room La Tartine sont quasi toutes occupées par des femmes âgées en moyenne de 60 ans. Deux copines aux cheveux blancs devisent gaiement: «Tu vas te faire vacciner, toi?» Dans un coin, une mère, la septantaine, et sa quadra de fille ne se font pas prier pour parler: «C’est notre petit plaisir du matin. On fait nos courses puis on vient boire un café. On a besoin de ça, pour papoter et voir autre chose que notre appartement!» Les deux ne décolèrent pas. «C’est du grand n’importe quoi! C’est pas les cafés qui font exploser le nombre de contaminations, c’est plutôt les magasins où tout le monde s’entasse pour acheter des bêtises!» Que pensent-elles des possibles mesures à venir? «C’est ridicule! Si ça continue comme ça, le peuple va finir par se soulever! Les gens vont descendre dans la rue! Enfin, peut-être qu’en Suisse il y aura peu de monde qui osera manifester… Parce que le Suisse est habitué à obéir… Il est un peu trop mouton! Mais on devrait tous devenir des béliers! Ça suffit maintenant!»