Après la France, le canton de Vaud aussi voit fleurir toujours plus de burkinis aux abords de ses piscines. Si cette tenue ne passe pas inaperçue, allant jusqu’à susciter agacement ou propos polémiques, elle ne saurait être comprise en dehors de l’injonction faite dans certains milieux musulmans de couvrir le corps des femmes. Explications avec Wissam Halawi, professeur d’histoire sociale et culturelle de l’islam et des mondes musulmans à l’Université de Lausanne.

Cette ordonnance ne serait donc pas si claire dans le Coran? La confusion persiste en effet. Le verset 24:31 du Coran indique: «Dis aux croyantes […] de ne montrer que l’extérieur de leurs atours, de rabattre leurs khimar sur leurs poitrines.» Bien que le texte s’adresse ici à l’ensemble des femmes croyantes, il indique seulement la nécessité de se couvrir la poitrine face aux hommes étrangers capables de passions charnelles.

Et qu’en est-il alors des autres parties du corps? La notion coranique de awra désigne «les parties du corps à cacher». Elle est largement commentée dans les milieux conservateurs islamiques pour légitimer l’obligation de voiler les femmes, alors que dans le Coran ce terme concerne aussi bien les femmes que les hommes. Cette notion se définit en fonction de la personne qui regarde la femme ou l’homme en question. Si une femme a un penchant pour les jeunes garçons, ceux-ci, bien qu’impubères, sont alors concernés par la awra.

Mais alors, sur quoi se fonde l’injonction de couvrir le corps des femmes? En se fondant sur le verset 24:31 du Coran et sur les hadiths (ndlr: le recueil des actes et paroles de Mahomet), les savants musulmans pensent le voile de la femme d’un point de vue éthique. Et notons que l’éthique en islam est clairement favorable aux hommes, conformément aux considérations morales des sociétés patriarcales. De là, plusieurs hadiths, mis en circulation après la Révélation coranique, indiquent l’obligation de voiler la femme musulmane.

Y aurait-il consensus sur la question? Les exégètes et juristes musulmans sont unanimes sur le port du voile, qui en définitive devient un acte obligatoire effectué dans la voie de Dieu, au même titre que la prière et le jeûne. Malgré cette unanimité doctrinale, les juristes musulmans présentent des divergences d’interprétation. Pour certains, l’homme peut obliger sa femme à porter le voile, étant donné qu’il est responsable de son salut éternel et que le port du voile est l’un des éléments essentiels pour plaire à Dieu. Selon l’imam Al-Sabuni, la femme qui refuse de porter le voile est même apostate et donc soumise à la peine de mort! A contrario, dans son recueil de hadiths, Al-Tabarani affirme que lorsque le calife Omar ibn al-Khattâb enjoignit les femmes du Prophète de porter le voile, Zaynab, fille de ce dernier, répondit: «Fais-tu le zélé à notre encontre alors que la révélation descend dans nos maisons?»

Comment analysez-vous cette pratique? Aujourd’hui, le voile de la femme musulmane s’intègre dans la construction identitaire islamique. Des femmes modernes et cultivées défendent le port du voile, parfois intégral, comme étant conforme aux obligations divines. Selon elles, le porter est un acte libre de soumission à Dieu et non aux hommes. Toutes ne font cependant pas le choix de le porter… Évidemment, d’autres femmes n’ont pas d’autre choix que de porter le voile à cause de la pression sociale et politique, par exemple en Iran. Clairement, il s’agit ici d’une soumission à la vision masculine de la morale religieuse. Le voile prouve que la femme n’est pas frivole, contrairement aux non-musulmanes occidentales, dont les mœurs sont jugées corrompues. Une opposition claire s’instaure entre l’identité islamique et l’Occident.

Et qu’en est-il du port du burkini? L’islam est multiple et polymorphe. Les religieux, selon qu’ils sont salafistes, conservateurs ou modérés, littéralistes ou libéraux, n’ont pas la même lecture des textes sacrés. Les ultra-conservateurs – salafistes ou talibans notamment –, voire les personnes fraîchement converties en Europe, affichent parfois la position selon laquelle la femme doit disparaître de l’espace public, et donc aussi du monde sportif. En plus d’exposer l’allure du corps féminin, le burkini serait ainsi dangereux car libérateur.

