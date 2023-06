À l’occasion des votations du 18 juin dernier, les citoyennes et citoyens genevois ont plébiscité, à plus de 67%, l’inscription d’un droit à l’alimentation dans leur Constitution. Également présent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le droit à l’alimentation reconnaît le droit de chaque individu à avoir accès à une alimentation en suffisance sur le plan quantitatif et qualitatif, culturellement acceptable et respectueuse de la dignité humaine.

C’est un fait: dans le canton de Vaud, l’accès à une alimentation suffisante et de qualité devient aussi un luxe auquel de nombreuses familles ne peuvent pas (plus) prétendre. Sur le terrain des distributions alimentaires de la Centrale alimentaire de la région lausannoise (CA-RL), le tonnage qui a explosé durant les années Covid reste à la hausse; et avec le retour de l’inflation, les fortes augmentations des prix des denrées alimentaires précipitent de plus en plus de personnes vers les Épiceries Caritas.

«Les distributions alimentaires se banalisent pour devenir des incontournables dans la vie quotidienne de nombreuses familles.»

Conçues pour être des dispositifs d’urgence, les distributions alimentaires se banalisent pour devenir des incontournables dans la vie quotidienne de nombreuses familles au budget serré, de migrants ou encore de personnes à l’aide sociale. Elles y vivent une expérience disqualifiante sur le long terme, ce qui n’est pas sans effet sur leur santé physique et psychique.

Tout en reconnaissant ici les motivations nobles et empreintes d’humanité qui mobilisent de nombreux bénévoles engagés dans les distributions, force est de reconnaître qu’elles maintiennent leurs bénéficiaires dans le régime d’une alimentation imposée. Nous vivons dans un canton riche qui se propose même de baisser ses impôts!

Dans un tel pays, personne ne devrait souffrir de la faim ou être contraint de se nourrir de manière insuffisante, ce d’autant plus que nous savons toutes et tous combien l’accès à une alimentation saine et équilibrée est essentiel pour la préservation de sa santé. En aucun cas l’alimentation ne doit devenir une variable d’ajustements de budgets serrés avec une qualité et une quantité des repas en baisse; les cabas ne devraient pas faire partie du paysage, tout comme les Épiceries Caritas par ailleurs!

À l’agenda politique

Mais c’est une réalité bien différente que vivent les associations sur le terrain et il est temps que cette problématique soit portée à l’agenda de nos responsables politiques. Les citoyennes et citoyens genevois l’ont compris! En inscrivant le droit à l’alimentation dans leur Constitution, ils confient à leur autorité la mission de développer une vraie politique publique en la matière.

Inscrite par ailleurs dans les préoccupations liées aux questions de durabilité, une telle politique ne pourra que venir à la rencontre des nombreuses associations et acteurs de la société civile active aujourd’hui sur ce terrain, pour coordonner et soutenir un engagement remarquable mais qui peine à faire face aux besoins.

Pierre-Alain Praz Afficher plus Directeur Caritas Vaud

