Éditorial – ou massif à la loi Covid-19 - Pour un Pacte de 2021

On peut ne pas être d’accord, mais il faudra apprendre à le dire avec le respect dû à son voisin et à nos institutions. Avec une telle mobilisation, une telle participation, les perdants du jour ne pourront plus continuer sur la voie de plus en plus tendue, de plus en plus virulente, de plus en plus violente qu’ils ont choisie. Et dans laquelle certains vainqueurs du jour avaient fini par aussi se glisser. C’est la majorité silencieuse qui gagne aujourd’hui. Pas les minorités qu’on entend hurler et déraper dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les forums que les médias leur ouvrent pour se faire eux-mêmes insulter. La liberté d’expression n’a du sens que dans l’échange mesuré avec celui qui ne pense pas comme vous.

«La dictature sanitaire n’existe pas.»

Menaces de mort contre un conseiller fédéral et fermeture historique de la place du même nom: nous ne sommes finalement pas si loin de ce qui s’est passé au Capitole et qui nous faisait écarquiller les yeux. Cette trumpisation du débat, cette covidation des échanges entre citoyens, c’est un virus comportemental qui n’est pas à la hauteur de notre culture politique.

Au début de la semaine, la société suisse d’utilité publique, qui gère le mythe fondateur de la prairie du Grütli, a lancé un appel à la cohésion au-delà des clivages, à la solidarité, au dialogue, au constructif, à la tolérance, à la diversité des opinions exprimées dans le respect. Naïf? Peut-être. Mais si ce bout d’alpage est un «bien national inaliénable», certaines valeurs de notre démocratie semi-directe – que nous sommes si fiers de vendre à l’étranger – le sont aussi.

Cette crise sanitaire dure et va encore durer. Avec elle, son lot de contradictions, de paradoxes, de décisions ubuesques, de profiteurs, de spéculateurs. Nous n’aurons pas d’autre choix que de la traverser en tentant de retrouver la sérénité nécessaire pour le faire. Ceux qui veulent continuer à jeter de l’huile sur un feu que personne n’a choisi d’allumer devront apprendre à changer de discours. La dictature sanitaire n’existe pas quand près de deux tiers des citoyens soutiennent le chemin difficile de leurs gouvernants. Pourtant, au terme de la campagne, les amis de la Constitution parlent encore de «désinformation». Et Mass-Voll d’«irrégularités massives et sans précédent».

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.