Sur la route des vacances – Pour un petit vent de fraîcheur nommé culture? Il n'y a pas de creux pour l'été culturel, on vous emmène dans le canton et hors de ses frontières avec de belles propositions.

La Plage des Six Pompes, un incontournable de l’été, à vivre du côté de La Chaux-de-Fonds. Jean-Christophe Bott/Keystone

Arts de la rue: à vos pompes

Les artistes de la compagnie «One Shot» et s’il le fallait, une idée de l’ambiance de la Plage des Six pompes. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

À La Chaux-de-Fonds, la Plage des Six pompes vit ses derniers jours jusqu’à dimanche au gré d’une programmation qui ne laisse pas une minute sans une proposition théâtrale, circassienne, musicale, graphique ou dansante. Alors pourquoi choisir? Y aller et vivre les instants présents font partie de l’esprit des arts de la rue.

1974 DR

Premier film catastrophe à évoquer la fin du monde pour cause de désastre climatique, «Soleil vert», de Richard Fleischer, se déroule en… 2022 à New York, mégapole de 44 millions d’habitants suffoquant par plus de 35 degrés dans des décharges. Jadis terrorisé par la menace nucléaire ou les bestioles hargneuses, l’humanité découvre qu’elle est son propre ennemi. Un must, présenté en ciné-concert par Cycle Opérant.

Classique: Hauteurs musicales

Le petit festival des Haudères se terminera cette année par trois soirées de haute tenue: ce jeudi, Natalie Dessay chante et raconte l’univers de Proust et la «Sonate de Vinteuil» avec Shani Diluka et Pierre Foucheneret, vendredi et samedi, le Quatuor Terpsycordes augmenté parcourt Beethoven, Schubert et Tchaïkovski.

Festival: Claviers d’alpages

Le festival Claviers d'alpages revient dans la vallée de la Jogne, avec une première salve cette fin de semaine et un fil rouge autour de la mandoline. Ce petit luth italien a suscité maints chefs-d’œuvre à l'époque baroque, servis par l'ensemble Artemandoline et Mari Fe Pavon dans les églises de Charmey, Crésuz et Bellegarde.

