Après la naissance de son enfant, la recherche d’une solution de garde en ville de Lausanne relève du parcours du combattant. On en vient donc vite à la conclusion qu’il doit forcément manquer de place dans les crèches de la ville. En me penchant sur la question, je me suis aperçu qu’une solution serait de repenser le fonctionnement administratif et la répartition des places de crèches par tranche d’âge. À eux seuls, ces deux facteurs permettraient déjà d’augmenter la capacité d’accueil.

D’un point de vue administratif, il s’agirait tout d’abord de revoir les règles concernant l’attribution de places de crèche. Ma famille a d’ailleurs expérimenté les limites de ce système. Alors qu’une place était disponible et restait libre depuis longtemps au sein d’une crèche proche du lieu de travail de mon épouse, les services de la Ville nous ont refusé l’octroi de cette place car la crèche ne faisait pas partie de notre zone d’habitation, pourtant à Lausanne.

«Un système rigide et non réaliste qu’il serait bon de changer.»

Nous nous sommes donc retrouvés sans place tandis qu’une crèche commençait un mois supplémentaire avec une place subventionnée et inoccupée. L’offre et la demande se retrouvaient parfaitement et nous ne sommes sûrement pas un cas isolé. Cela reflète, à mon sens, un système rigide et non réaliste qu’il serait bon de changer. En effet, quand il s’agit de permettre non seulement la sociabilisation de nos enfants mais aussi le maintien d’une activité professionnelle pour les parents, les solutions proposées par la Ville de Lausanne peuvent vite être ingérables au quotidien, si la crèche proposée est dans la direction opposée au trajet du domicile au lieu de travail.

L’autre solution serait une meilleure répartition des places de crèches par tranche d’âge. Il est difficile de trouver une place pour les premiers mois, tandis que pour les enfants plus âgés, des places restent souvent vides. Cela est probablement dû au fait que les parents résignés ont trouvé une autre solution de garde. Mais cela nous indique également que la Ville gagnerait à mieux cibler les créations de places de crèche par rapport à la tranche d’âge en renforçant les places en nursery.

Nouvelle donne

Finalement, en complément, un allégement des contraintes administratives ainsi que la prise en compte de certaines réalités modifiées à la suite de la crise sanitaire doivent pouvoir être des pistes d’amélioration des services d’accueil de jour. Avec l’avènement du télétravail, les parents n’ont plus les mêmes horaires et il serait adéquat que les crèches puissent prendre en compte cette nouvelle donne.

En conclusion, le réseau de l’accueil de jour de la Ville de Lausanne, après s’être développé, doit pouvoir proposer des services en accord avec l’époque dans laquelle nous vivons et les évolutions de notre société. Tout le monde y trouverait son compte!