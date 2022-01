L’invité - Pour un système fiscal plus transparent et plus équitable

Les récentes négociations entre le Conseil d’État et les Communes ont traité d’un thème qui mérite un petit rappel: la facture sociale. Sous ce terme un peu péjoratif, qui laisserait entendre que le social coûte, il est utile de rappeler qu’il s’agit en réalité du financement, réparti entre Communes et Canton, des frais suivants: prestations pour les familles, pour les personnes en situation de handicap, pour les bourses d’études et d’apprentissage, pour les prestations complémentaires, les subsides à l’assurance maladie et le revenu d’insertion.

Cette facture concerne l’ensemble de la population. Opportunément, elle a été rebaptisée «participation à la cohésion sociale» et a fait l’objet d’une nouvelle répartition entre les communes, qui verront leur participation baisser, et le Canton, qui va progressivement augmenter sa part dans son financement.

«Promouvoir un système qui garantisse un traitement équitable à tous les citoyens et toutes les citoyennes.»

Un autre mécanisme existe, dans cette répartition: la péréquation. Née de la volonté de compenser les inégalités entre communes, qui fixent elles-mêmes leur taux fiscal, la péréquation consiste à effectuer des transferts financiers entre les collectivités locales d’un même canton, afin de corriger, en partie, des déséquilibres dans leurs ressources financières, liés à des différences de potentiel fiscal (rendement des impôts à charge fiscale comparable).

En d’autres termes, les communes au potentiel fiscal plus élevé que la moyenne alimenteront un fonds qui est redistribué aux collectivités possédant un potentiel fiscal en dessous de la même moyenne.

Ce bref rappel permet de rappeler l’importance de promouvoir un système qui garantisse un traitement équitable à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Le POP défend cela au travers d’une initiative parlementaire, le taux unique. Ce projet demande que toutes les collectivités locales fixent le même taux fiscal. Actuellement, les contribuables de différentes communes paient des impôts à des taux différents. Cette différence pousse à l’optimisation fiscale, renforce la précarité des communes pauvres, et sème la confusion dans la répartition des charges cantonales.

Équité et stabilité

Le système du taux unique vise à rétablir une justice fiscale, une équité et une stabilité financière et le renforcement de la cohésion cantonale. C’est d’ailleurs suite à l’échec d’une telle initiative en 1999, lancée par le POP, que la péréquation actuelle avait été mise en place. Une péréquation à bout de souffle de l’avis de la majorité.

Ce système fera baisser les impôts de deux tiers des habitant∙e∙s du canton et mettra les collectivités publiques sur pied d’égalité dans leurs négociations avec le Canton et permettra d’instaurer une véritable autonomie communale, définie selon le POP, par une juste capacité de répondre aux besoins de sa population. Il est en outre, plus simple et plus transparent, un argument démocratique plutôt bienvenu dans ce domaine.

Vincent Keller Afficher plus Député POP, candidat au Conseil d’État Valdemar Verissimo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.