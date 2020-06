Conseil communal de Lausanne – Pour une hot-line de soutien aux entrepreneurs Les élus ont plébiscité l’idée de l’UDC d’offrir un appui psychologique aux acteurs de l’économie accablés par la crise. Lise Bourgeois

Comme ailleurs dans le monde, l’activité économique de Lausanne souffre de la crise pandémique. L’UDC Fabrice Moscheni propose notamment une ligne téléphonique pour les entrepreneurs. FLORIAN CELLA/A

Le Conseil communal de Lausanne s’est penché, ce mercredi soir, sur les conséquences économiques de la crise sanitaire. Dans une interpellation urgente, l’UDC Fabrice Moscheni proposait plusieurs mesures pour remédier à la situation difficile des commerces de la ville. Parmi elles, l’élargissement des horaires d’ouverture a figuré en bonne place dans les débats, sans toutefois aboutir à quoi que ce soit.

L’idée de créer des zones touristiques en ville pour permettre des ouvertures décalées a en outre été sèchement refusée. Surprise, c’est une proposition assez simple qui a finalement séduit une majorité. Se rapportant à ce qu’il a vu en France, Fabrice Moscheni suggère une ligne téléphonique d’appui psychologique aux entrepreneurs.

«Nous allons au-devant de graves difficultés» Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de l’Économie

En ouverture de discussion, le municipal de l’Économie, Pierre-Antoine Hildbrand, a attesté la lourdeur de la situation: «Nous allons au-devant de graves difficultés», a-t-il déploré. À ce stade, la Ville ne peut cependant pas fournir de chiffres précis sur l’étendue des dégâts dans son périmètre. Les indicateurs statistiques ne sont pas prêts. Sur un ton presque totalement accordé, les conseillers communaux de tout bord ont fait valoir la nécessité de trouver des moyens de relance pour les commerces lausannois, dans le cadre des compétences de la Commune.

Avancer les investissements

Pour le PLR Guy Gaudard, la Municipalité doit avancer ses investissements de manière à permettre des «travaux d’importance» et passer des commandes aux entreprises. Il est rejoint en cela par les socialistes. Autre axe de réflexion: pourquoi ne pas organiser une table ronde où les élus de tous les partis pourraient apporter leurs solutions, sans rhétorique politique. La Vert’libérale Graziella Schaller (groupe Le Centre) en appelle à la bonne volonté et au «bon sens» de chacun.

La concorde n’est en revanche pas au rendez-vous sur les horaires d’ouverture. Cette très ancienne pomme de discorde entre gauche et droite reste d’actualité. Comme le dit le chef du groupe socialiste, Vincent Brayer, il n’est pas question de laisser la crise mener à une «ubérisation» des commerces. Florence Bettschart-Narbel (PLR) plaide pourtant pour une «flexibilisation» qui n’implique pas forcément une hausse du temps de travail.

Mais la gauche n’a pas l’intention de battre en retraite sur l’un de ses thèmes historiques. En fin de course, c’est la seule idée d’une hot-line pour les acteurs économiques qui a passé la rampe. La Municipalité choisira de le faire ou non; la résolution votée mercredi soir ne représente qu’un vœu du Conseil communal et non une contrainte.