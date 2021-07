Santé – Pour une meilleure santé des os, montez la température! Avec le vieillissement de la population, l’ostéoporose touche de plus en plus de monde. Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) expliquent comment la chaleur et le microbiote pourraient lutter contre cette maladie chronique de la densité osseuse. Michael Balavoine

Si la moitié des femmes sont atteintes l’âge venant, les hommes ne sont pas épargnés: un sur quatre est atteint d’ostéoporose. Chris Robin/Getty Images

Une femme sur deux et un homme sur quatre. L’ostéoporose, cette maladie qui rend nos os moins solides et plus vulnérables aux fractures, ne cesse de gagner en importance dans la population. Bonne nouvelle, toutefois: dans une étude parue en septembre dernier dans «Cell Metabolism», le Pr Mirko Trajkovski et son équipe ont montré, chez la souris, que la chaleur avait une influence sur le métabolisme osseux et donc sur l’ostéoporose. «En plaçant des souris adultes à une température de 34 °C, nous avons constaté qu’elles avaient des os plus solides», explique le professeur du Département de physiologie cellulaire et métabolisme de la Faculté de médecine de l’UNIGE.