Spectacle à Lausanne – «Pour une minute de «Viva Frida», il y a environ six jours de travail» Succès suisse dans le monde de la culture événementielle, la bio immersive de Frida Kahlo déboule à Lausanne. Elle retrace le parcours d’une femme forte de l’art devenue une icône pop. Florence Millioud Henriques

Dans ce «Viva Frida», l’artiste se raconte pendant quarante-cinq minutes, le temps de faire défiler un choix significatif de son travail. KEYSTONE

La liste ne cesse de s’allonger dans le business très lucratif des expositions d’art immersif. Van Gogh, le pionnier malgré lui, y fait désormais figure de has been même si plusieurs versions – dont le très superficiel collage d’images vu l’année dernière à Lausanne – poursuivent leurs tournées mondiales. Mercredi, on apprenait qu’un show autour de David Hockney, l’un des artistes vivants les plus chers du moment, allait bientôt être monté avec les millions d’un mécène ukrainien des arts et les compétences d’un ancien directeur artistique du London National Theater.