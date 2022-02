L’invité - Pour une semaine gratuite de la culture à Lausanne

L’accès à la culture est, à quelques exceptions près, payant. Cette barrière pécuniaire est un frein à la participation et à l’ouverture de ce patrimoine à toutes et tous. Lausanne bénéficie d’un tissu culturel riche et dense qui mérite d’être connu et diffusé aussi largement que possible. Afin de mettre en valeur ce vivier fait de multiples et brillants talents, je propose au Conseil communal d’instaurer une semaine culturelle gratuite. Ouvrons les portes des institutions et mettons en avant les compétences et le brio des indépendantes* et des professionnelles du milieu!

Il existe autant de rapports à la culture qu’il existe de personnes. La culture, au sens artistique du terme, est également une question de goût, de couleur et d’éducation. Mais comment faire en sorte d’attirer des publics qui ne se reconnaissent pas dans l’identité d’un lieu? Qui pensent que le contenu ne s’adresse pas à eux? Mais aussi qui ont certaines habitudes qui les rendent imperméables à des propositions qui les déroutent?

«Pour que n’importe qui puisse s’affranchir, pour une fois, de calculer si la participation à un concert ou la visite d’une exposition est économiquement supportable.»

Il est de bon aloi d’affirmer qu’une cartographie précise n’existe pas et qu’une liste exhaustive comprenant le total de l’offre culturelle est impossible à dresser. En revanche, d’autres outils permettent la mise en réseau et la mise en valeur de ce qui existe déjà.

Par-delà les stratégies de communication et les agendas du milieu, il serait intéressant de proposer un instant, une semaine par exemple, dédiée à la culture. En bref, des portes ouvertes pour construire des ponts, inviter celles qui d’aventure ne se permettent pas, pour des raisons financières, de s’offrir un instant artistique.

Gratuit, pour que n’importe qui puisse s’affranchir, pour une fois, de calculer si la participation à un concert ou la visite d’une exposition est économiquement supportable. Cette facilité d’accès permet d’accueillir de nouveaux publics et de mettre en avant les tarifs préférentiels parfois déjà existants.

Des exemples à succès

Les événements gratuits à succès sont d’ailleurs nombreux: le Festival de la Cité ou le festival Les Urbaines en sont de parfaits exemples. Une semaine de la culture permettrait d’étendre ce succès à l’ensemble de la ville, favorisant la culture sans créer de structures supplémentaires.

Une telle démarche serait aussi l’occasion de rappeler que la culture coûte, qu’elle n’est pas gratuite, qu’accessibilité et frais de production sont deux questions à part entière. Et que les personnes qui y travaillent ne sont que trop souvent pas assez payées, voire pas payées du tout, le secteur comptant régulièrement sur une large participation bénévole. Pour assumer des tarifs accessibles pour l’ensemble des personnes intéressées par les arts: une impulsion politique est indispensable!

Oleg Gafner Afficher plus Coprésident des Jeunes Vert∙e∙s Suisse, conseiller communal, Lausanne

