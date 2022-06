Enquête pénale – Pour une victime de viol, la déposition reste un calvaire Après l’enfer de l’agression sexuelle, Nasima* a dû subir sept heures d’audition, sans avocat ni soutien de confiance. Choquant, selon des magistrates. Normal, selon la police. Flavienne Wahli Di Matteo

L’audition d’une victime de violences sexuelles est dans tous les cas un moment très éprouvant, relèvent les spécialistes. TDG

«Je le dis d’emblée, la première audition de Madame est choquante, traumatisante et inappropriée.» Ces mots sont ceux de Katia Elkaim, première présidente du Tribunal de Lausanne, à l’ouverture du procès des agresseurs de Nasima*, fin mai. Une telle prise de position par une magistrate en ouverture de procès est suffisamment rare pour alerter, d’autant plus que le Ministère public et l’avocate de la plaignante l’ont aussi relevé.