Faire payer les non-vaccinés? – Pour Vaud et Genève, la solidarité a des limites À deux jours de la décision du Conseil fédéral sur la gratuité des tests Covid, les Cantons se montrent plus ou moins stricts. Julien Wicky

Dès le 1 er octobre, les tests antigéniques rapides servant à générer un certificat Covid devraient devenir payants. KEYSTONE

Serrer la vis plus vite et plus fort ou laisser encore un temps d’adaptation? Le Conseil fédéral en décidera ce mercredi. Les Cantons sont partagés sur la mesure visant à faire payer les tests aux personnes asymptomatiques dès le 1er octobre.

Le Canton de Vaud soutient ainsi globalement la stratégie présentée par le Conseil fédéral mais demande quelques assouplissements. Dans sa réponse à Berne, le Conseil d’État souhaite prolonger de quelques semaines cette période transitoire afin de permettre aux personnes non vaccinées de pouvoir encore s’inscrire dès la décision du Conseil fédéral connue. Un délai identique est demandé pour la fin du remboursement des cinq autotests.