Terrorisme – Pourchassé en Syrie, l’EI se développe à l’international Selon un responsable du gouvernement américain, l’Etat islamique continue de tisser sa toile, notamment en Afrique.

Un drapeau de l’État islamique. Photo d’illustration/Keystone

Malgré les succès militaires de la coalition antidjihadiste en Syrie et en Irak, le groupe État islamique (EI) s’est développé à l’international, a indiqué jeudi un haut responsable du gouvernement américain. Ce dernier cite notamment l’Afrique.

«Depuis un an, les efforts antiterroristes des États-Unis et de la coalition ont permis d’éliminer d’importants dirigeants de l’EI et de perturber les opérations terroristes du groupe dans plusieurs régions», a indiqué Christopher Miller, le directeur du centre national de contre-terrorisme des États-Unis.

«Mais le groupe continue de mener une stratégie mondiale agressive» et possède maintenant 20 groupes affiliés dans le monde, notamment en Afrique, a ajouté Christopher Miller, qui présentait devant une commission du Congrès le rapport annuel des services de renseignements américains sur les menaces contre les États-Unis au niveau mondial.

«Capacité à rebondir»

Depuis le raid américain ayant provoqué en octobre 2019 la mort de son dirigeant Abou Bakr al-Baghdadi, les États-Unis et leurs alliés ont éliminé plusieurs personnalités du groupe mais «l’EI a démontré à maintes reprises sa capacité à rebondir», souligne le responsable américain dans un document remis aux élus lors de son audition.

«Dans certaines régions d’Afrique, des groupes de l’EI mènent des attaques fréquentes contre les forces de l’ordre locales et ont étendu leur territoire, alors que les opérations de la coalition et des attaques de groupes rivaux ont freiné sa croissance en Afghanistan, Libye, Somalie et au Yémen», précise le document.

L’EI a revendiqué jeudi l’assassinat le 9 août au Niger de huit personnes, six humanitaires français et deux Nigériens.

Occidentaux toujours visés

Pour les services antiterroristes américains, l’EI «cherche encore à mener des opérations contre les Occidentaux bien que la pression antiterroriste ait réduit les capacités du groupe à mener des opérations à l’échelle des attaques de Paris et Bruxelles» en 2015 et 2016.

En Syrie et Irak, l’EI a continué à mener des opérations à un rythme «soutenu», y compris une attaque contre l’armée irakienne en mai qui a blessé et tué des dizaines de soldats irakiens.

Le groupe a publié des vidéos de ces attaques pour montrer que ses combattants étaient encore actifs bien qu’ils aient été chassés l’an dernier de leur «califat» autoproclamé qui couvrait un vaste territoire à cheval sur la Syrie et l’Irak.

Libérer des prisonniers

Selon Christopher Miller, le prochain objectif de l’EI est de libérer les milliers de ses combattants et leurs familles détenus dans des camps du nord-est de la Syrie.

Le document souligne que les groupes djihadistes ont bénéficié de la pandémie de Covid-19 car cela a permis aux groupes terroristes de «présenter la maladie comme une punition divine» et a «affecté la confiance des populations dans la capacité de leurs gouvernements à prendre soin d’eux».

ATS/NXP