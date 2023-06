Justice – Pourquoi «24 heures» n’a pas publié le nom du boulanger condamné? Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne estime que l’artisan a violé la loi fédérale sur les denrées alimentaires. Dans son article, «24 heures» n’a pas divulgué son identité, au grand dam de certains lecteurs. Voici pourquoi. Claude Ansermoz

L’article de «24 heures» consacré à l’affaire. DR



Quand l’anonymat veut la fin de l’anonymat. Sur nos plateformes numériques, de nombreux lecteurs, dont la majorité sous pseudo, se sont étonnés que nous ne livrions pas le nom de cette boulangerie de l’Ouest lausannois après sa condamnation par la justice. Il faut dire que cet établissement, qui est toujours ouvert, violait la loi fédérale sur les denrées alimentaires. Dans son laboratoire, on trouvait notamment des produits périmés et de nombreux nuisibles. L’article a été le plus lu dans la journée de lundi.

«En ne donnant pas le nom, vous jetez le doute sur tous les boulangers de l’Ouest lausannois», s’étonne notamment «P-A du Chablais» dans notre espace commentaires. «J’ai vu le 24 h plus courageux pour jeter en pâture des noms», ajoute «Diane Mars 2022».

Les médias sont confrontés à plusieurs écueils lorsqu’il s’agit de traiter un sujet d’actualité et de rendre identifiable ou non les différents protagonistes. D’abord, il convient de se pencher sur la protection de la personnalité et de la sphère privée selon le Code civil. Dans notre cas, l’existence d’une procédure pénale est considérée comme d’intérêt public.

Intérêt journalistique évident

Dans le cas qui nous occupe, l’important, du point de vue journalistique et nonobstant le nom des protagonistes, est de montrer que s’il y a des fraudeurs, il y a aussi tout un système de contrôles mis en pratique et que, quand il fonctionne, ceux qui ont fraudé sont punis. Quand on sait que consommer ces aliments pouvait s’avérer dangereux pour la santé, l’importance du sujet n’est plus à démontrer.

Quant au nom de l’accusé, il appartient à sa personnalité et ne peut légalement pas être divulgué d’emblée. La décision aurait pu être différente si ce boulanger était considéré comme une personnalité publique. La jurisprudence en distingue principalement deux types: absolue et relative. Dans le premier cas, elles font partie de l’histoire contemporaine et doivent tolérer certaines atteintes à leur vie privée compte tenu de leur notoriété aux yeux du public.

Dans le second, leur «reconnaissance publique» est liée à un événement exceptionnel. Empiéter sur leur vie privée est admissible pour autant que ce soit limité dans le temps et dans le respect de la proportionnalité. Parfois, c’est vrai, la limite est difficile à tracer. Et cela reste parfois une question d’appréciation pour les tribunaux et les médias.

Dans le cas de notre affaire de boulanger, les médias sont donc tenus de respecter son intégrité personnelle et professionnelle en tant qu’individu. Dans une pesée entre l’intérêt du public à connaître l’information et l’identité du commerce et l’intérêt privé du condamné au respect de sa sphère privée et de sa personnalité.

Ici, il existe clairement un intérêt public à traiter l’information pour mettre en lumière ces pratiques et la réponse de la justice. Mais c’est à cette dernière et non aux médias de sanctionner en tant que tel le boulanger lors d’un procès. Donner son nom reviendrait quelque part à lui faire «un procès public», hors système judiciaire, voire à le condamner «pour toujours» au-delà du verdict.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.