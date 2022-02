Météo printanière – Pourquoi a-t-il fait si chaud aujourd’hui? Tandis que jeudi, l’hiver était encore au rendez-vous et qu’une chute du mercure est attendue dès cette nuit, que s’est-il passé ce 18 février? Marine Dupasquier

On se situe à près de 12 °C au-dessus des normes de février. Chantal Dervey

Malheur à celles et ceux qui ont enfilé par habitude leur doudoune et leur écharpe en laine ce matin. En effet, les températures ont été plus que clémentes, atteignant 17 °C à Nyon ou Yverdon-les-Bains, et même 18 °C à Genève. Tandis que jeudi, le temps était tout ce qu’il y a de plus hivernal, et qu’une chute du mercure est prévue dès samedi, que s’est-il passé ce 18 février?

«[…] un courant inhabituellement doux qui nous vient de la péninsule Ibérique.» Vincent Devantay, météorologue chez MétéoNews

Selon le météorologue Vincent Devantay, ce phénomène est à attribuer à deux facteurs. «Il y a tout d’abord un courant inhabituellement doux qui nous vient de la péninsule Ibérique, et qui est associé à des vents venus du Sud-Ouest, qui boostent les températures, détaille le collaborateur de MeteoNews. En effet, ces vents soutenus brassent la masse d’air* et permettent d’en exploiter tout le potentiel.»

Résultat, on se situe à près de 12 °C au-dessus des normes de février. Un record? «Ce n’est pas non plus exceptionnel, pondère le spécialiste. Certaines années, il est arrivé que l’on dépasse les 15 °C au mois de janvier. Mais il est vrai que c’est inhabituel.»

Le retour du froid

La joie qu’a pu provoquer cet épisode printanier sera cependant de courte durée. Dès la nuit de vendredi à samedi, nous retrouverons des températures plus ordinaires pour la saison. «Un vent froid va passer ce soir et la nuit prochaine, et sera associé à un air bien plus frais en altitude, indique Vincent Devantay. Cela va se traduire par une perte de 10 à 12 °C, notamment en montagne.»

Marine Dupasquier est journaliste stagiaire à la rubrique Vaud & Régions depuis 2020 et évolue entre les rédactions de Nyon et de Morges. Sensible aux thématiques locales, elle a effectué ses premières piges au Journal de Morges. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.