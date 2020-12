Stratégie en Bourse – Pourquoi acheter des actions s’avère dangereux Beaucoup d’investisseurs se mettent à accumuler des titres seulement aujourd’hui, alors qu’ils se traitent déjà à des sommets. Un phénomène qui annonce généralement une profonde correction. Nicolas Pinguely

Les investisseurs o nt acheté à des prix très élevés des titres de firmes technologiques, notamment dans l’e-commerce et les logiciels, qui ont bénéficié d es confinemen ts destinés à stopper la pandémie. Keystone

Quand tout le monde achète, le temps est venu de vendre. Cet adage bien connu de la planète finance commence à trotter dans la tête des professionnels. Les investisseurs doivent-ils se méfier des Bourses après l’envolée de ces derniers mois? L’indice Nasdaq américain, riche en valeurs technologiques, a progressé de plus de 40% en 2020. La prudence devrait s’imposer aujourd’hui.

«Le secteur de la technologie est clairement en bulle, souligne Anton Sussland, conseiller indépendant en investissement à Genève. Et cela ne concerne pas seulement le marché des IPO (ndlr: introduction en Bourses dont le nombre et la valeur ont explosé ces derniers mois) ou des start-up, mais aussi ceux des logiciels et d’e-commerce.»

Valorisations trop élevées

Pourquoi? Les investisseurs ont payé trop cher des sociétés ayant fait leur beurre du coronavirus. «Les gens se sont emballés, arrachant à n’importe quel prix les actions de firmes bénéficiant du confinement», s’alarme-t-il. Des sociétés, telles Peloton, spécialisées dans les vélos d’intérieurs, ou Etsy, qui propose des articles tendance par e-commerce, s’inscrivent dans ce phénomène. «Les valorisations sont injustifiables pour ces entreprises qui ne disposent d’aucun avantage concurrentiel durable», affirme-t-il.

D’autres éléments doivent alerter. Ce printemps, la pandémie a provoqué un premier krach boursier. Les marchés actions se sont toutefois vite redressés suite aux vigoureuses mesures de soutien et de relance économique prises par les gouvernements et les banques centrales. Les Bourses se sont refaites une santé. L’indice SMI suisse, qui avait plongé à 7800 points fin mars, s’est redressé à plus de 10’500 points par la suite. «La plupart des banques ont continué de recommander à leurs clients de vendre des actions», se remémore le financier indépendant.

Investisseurs à la traîne

Un constat s’impose alors. La clientèle n’a pas pleinement profité de la hausse. Les banques sont souvent restées prudentes pendant toute cette phase. Pour preuve, les investisseurs ont liquidé près de 400 milliards de placements en actions depuis janvier, relève une étude de BNP Paribas. «La plupart conseillent aujourd’hui d’acheter, alors que les marchés flirtent avec des sommets», note Anton Sussland. Bref, attention, danger.

À cet égard, les chiffres donnés par BNP Paribas laissent perplexe. À la fin novembre, plus de 22 milliards ont afflué vers les fonds en actions, lorsque les Bourses étaient au plus haut. «Le plus important afflux de capitaux de l’année sur trois semaines», constate l’établissement français.

L’arrivée du vaccin

Pourquoi ce regain d’optimisme? L’homologation de vaccins contre le coronavirus change la donne. Du coup, les investisseurs achètent frénétiquement. «Une enquête de Bank of America Merrill Lynch sur les gestionnaires de fonds montre que les soldes monétaires réels se déplacent vers les actions», confie John Plassard, spécialiste en investissement de la banque Mirabaud. Un phénomène soutenu ces dernières semaines après les percées de Pfizer/BioNtech et de Moderna en matière de vaccination.

En 2021, la réouverture des magasins et des frontières devrait éloigner les risques de récession et redonner du tonus aux entreprises. «Le manque de mobilité induit par les mesures de restriction liées au Covid-19 a été un frein majeur au retour à la normale», rappelle le financier.

Cela étant, les actions ne vont pas forcément monter davantage dans l’immédiat. «Une correction d’une dizaine de pour cent est tout à fait envisageable, estime-t-il. On est peut-être allé trop vite ces derniers mois.»

Mais il ne voit pas de bulle à l’horizon. «Les fondamentaux des sociétés demeurent solides, souligne John Plassard. Nous ne sommes pas dans une configuration à la dot.com où l’on vendait du vent aux investisseurs, lors du gonflement de la bulle internet au début des années 2000.»

Surtout les technos

De son côté, Jérôme Schupp, analyste financier chez Prime Partners, estime que «l’on ne peut pas parler de bulle pour l’ensemble des marchés actions». Selon lui, beaucoup de secteurs demeurent historiquement bon marché, notamment les valeurs bancaires, les assurances, les pharmas et le pétrolier.

L’envolée des multiples de valorisation, les fameux P/E, serait liée à quelques grandes capitalisations actives dans les technologies. D’Amazon à Paypal, en passant par Microsoft et Apple, ces dernières ont profité de la crise du coronavirus et de la numérisation de la société (télétravail, achats par internet, etc.), qui s’est accélérée avec la pandémie, pour grimper en Bourse. En clair, le Nasdaq mène le bal et jusqu’ici tout va bien.