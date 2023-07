Il a traversé la Méditerranée et fait du football sa bouée de sauvetage. Elle a fui la guerre et trouvé refuge dans un rectangle vert. Le ballon rond lui a permis d’échapper à un entourage violent. L’effort et la vie de groupe lui servent à contrôler ses démons intérieurs. Des hommes ou des femmes? Peu importe. Des rescapé(e)s du football.

Quel que soit le sexe qu’on lui assigne, le sport roi est fait d’histoires. Inspirantes, dramatiques, étonnantes, inavouables. Chaque écrivain vous le dira: une histoire réussie passe par la connexion qu’on crée avec ses personnages. Pourquoi devrait-il en être différemment avec le football, érigé depuis longtemps comme un spectacle, divertissement par excellence?

«Si votre cœur bat plus fort lorsque vous observez votre équipe nationale, ce n’est pas parce qu’elle joue mieux que les autres.»

La Coupe du monde, où l’équipe de Suisse s’est qualifiée dimanche pour les 8es de finale, offre un cadre idéal pour s’en rendre compte. Sous peine qu’on élargisse un peu la focale. Et qu’on pose sur elle un regard plus indulgent que celui de la sacro-sainte comparaison tactico-technico-physique avec un idéal masculin fantasmé. Si votre cœur bat plus fort lorsque vous observez votre équipe nationale, ce n’est pas parce qu’elle joue mieux que les autres. C’est parce que, d’une façon ou d’une autre, vous avez développé de l’attachement envers elle.

Le Mondial féminin n’oblige personne à poser ses yeux dessus. Mais quitte à le faire, autant chercher à passer un bon moment devant lui. Un instant qui peut être l’occasion d’une introspection: pourquoi aimons-nous, à titre personnel, le football? Pour ses une-deux et ses roulettes? Pour ses tacles et ses duels? Pour ses histoires, ses scandales et ses débats? Pour le partage? La nostalgie? La mauvaise foi?

Oublions nos partis pris quelques minutes au moment de répondre à la question.

