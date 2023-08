Renouvellement du chemin de fer – Pourquoi aucun train ne circule plus entre Morges et Apples Les MBC mènent deux projets simultanément. L’un d’eux serait le chantier le plus important sur les rails depuis la mise en service de la voie, en 1894. Marine Dupasquier

Depuis la mise en service de la voie ferrée, en 1984, les MBC n’avaient jamais travaillé autant en profondeur. CHANTAL DERVEY/VQH

Plus aucun train ne circule entre Morges et Apples depuis la fin du mois de juillet, et cette situation durera jusqu’au 21 août. Durant cette période, le trafic ferroviaire est remplacé par des bus. En effet, un tronçon de chemin de fer de 1300 mètres, reliant Vufflens-le-Château et Bussy-Chardonney, est en train d’être remis à neuf par la compagnie de transports MBC (Morges-Bière-Cossonay).