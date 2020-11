Cinq recettes bâloises anti-Covid – Pourquoi Bâle-Ville a mieux géré la deuxième vague Malgré une récente hausse des cas, le demi-canton a mieux contrôlé le coronavirus que le reste de la Suisse. Notamment en protégeant ses séniors. Voici ses secrets. Titus Plattner

Thomas Steffen, le médecin cantonal de Bâle-Ville, dit qu’il faut rester humble face au coronavirus. Mais dans bien des domaines, son canton a fait mieux que les autres. KEYSTONE

En comparant ses chiffres avec ceux des autres cantons voici quelques jours, le médecin cantonal bâlois Thomas Steffen rappelait sans cesse que la situation pouvait changer en très peu de temps. Qu’il fallait «rester humble face au coronavirus». D’ailleurs, ça n’a pas manqué. Pour contenir une récente poussée de l’épidémie, le gouvernement bâlois vient de décider de fermer dès ce lundi les bars et les restaurants. C’est le premier canton alémanique à sortir le marteau. Un échec? Non. Agir tôt: c’est l’une des recettes des autorités de Bâle-Ville. Thomas Steffen espère que d’ici peu, la situation sera de nouveau apaisée.

Des homes mieux protégés

Malgré cette hausse des cas, Bâle-Ville a fait beaucoup de choses mieux que les autres cantons. À commencer par la manière dont le demi-canton a su protéger les personnes âgées. Chez les plus de 80 ans, le nombre de malades est le plus bas de Suisse, avec un taux d’incidence sur 14 jours de seulement 5‰. C’est deux fois moins qu’à Berne ou Zurich, et cinq ou six fois moins que dans les cantons de Vaud et de Genève.

Ceci n’est pas dû au hasard. Durant l’été, les homes se sont préparés à la deuxième vague. Des processus ont été mis au point. Dès qu’une résidente ou un résident est malade du Covid, on l’isole; ses contacts proches sont placés en quarantaine et les autres personnes du home sont testées au cinquième jour. Et lorsque la configuration de l’établissement ne permet pas d’isoler suffisamment bien les malades, on les transfère à l’hôpital, afin d’éviter que le virus ne se propage à l’intérieur de l’EMS. «Nos services travaillaient étroitement avec les homes déjà bien avant la pandémie. Ces bonnes relations, où l’on peut se dire les choses franchement, ont permis d’améliorer rapidement ce qui n’a pas fonctionné au printemps», estime Thomas Steffen.

Dès lundi, afin d’éviter que le personnel ne fasse entrer le virus dans les EMS bâlois, toutes les employées et tous les employés d’un établissement pilote pourront effectuer un test rapide à leur entrée en service. Tous les jours. Les membres du personnel sauront en 15 minutes s’ils sont porteurs du virus. Chaque canton dispose d’une quantité limitée de ces nouveaux tests rapides antigéniques. Si l’essai est concluant, Bâle-Ville sera le premier canton à affecter ainsi l’essentiel de son contingent.

Au mieux, les premières doses de vaccin anti-Covid-19 ne seront disponibles en Suisse qu’en janvier ou février 2021. La protection des personnes fragiles est donc essentielle d’ici à ce qu’elles puissent bénéficier du précieux sérum. Non seulement pour éviter des morts, mais aussi pour diminuer la charge sur les hôpitaux.

Un gouvernement agile

Les conseillers d’État Lukas Engelberger et Christoph Brutschin sont tous deux membres de l’État-major de la crise du coronavirus de Bâle-Ville. La prise de décision s’en trouve raccourcie. DR

Pour Thomas Steffen, l’une des raisons pour lesquelles son canton a «assez bien» contenu le coronavirus au début de la deuxième vague est l’agilité avec laquelle les décisions ont pu être prises. «En trente ans, je n’ai jamais vu ça: nous sommes passés d’un monde où le Conseil d’État prenait ses décisions une fois par semaine à une gouvernance quasi en continu.» Du reste, contrairement à la plupart des cantons, deux membres de l’Exécutif siègent au sein de l’État-major de crise cantonal. Lorsqu’une décision est urgente, ils sont en mesure de rapidement impliquer leurs collègues. «Certaines consultations au sein du Conseil d’État ont eu lieu en moins de deux heures, par e-mail», poursuit Thomas Steffen.

Dans d’autres cantons, de précieux jours sont perdus… la task force alerte ses ministres de tutelle, qui se réunissent une fois par semaine ou décident – peut-être – de convoquer une réunion d’urgence le lendemain.

Une politique de tests bien rodée

L’un des rares jours où les personnes désirant se faire tester ont dû attendre à l’extérieur de l’Hôpital universitaire de Bâle. Contrairement à Zurich ou Genève où l’attente était parfois de trois jours, celle-ci n’a jamais dépassé trois heures à Bâle. Photo: Georgios Kefalas, KEYSTONE

Avec un taux de positivité de seulement 14% durant la première moitié de novembre, Bâle-Ville est encore une fois premier de la classe. Zurich était à 19%, Berne à 23%, Vaud à 32%, Genève à 33% et Fribourg est Neuchâtel à 44%. Il faut savoir que plus la proportion de tests positifs est grande, plus on a des chances de passer à côté de contaminations.

À Bâle-Ville, un effort important a été mis sur l’accessibilité aux tests. Thomas Steffen ne se souvient que de quelques rares jours où la file d’attente débordait à l’extérieur de l’hôpital. À sa connaissance, l’attente n’a jamais été de plus de trois heures – sans rendez-vous. Par comparaison, à Zurich ou à Genève, il a fallu par moments s’enregistrer en ligne plus de trois jours à l’avance pour pouvoir se faire tester.

Afin d’éviter de se trouver dans une telle situation, le canton de Bâle-Ville a autorisé quarante lieux de test sur son petit territoire. Le centre principal reste bien sûr l’Hôpital universitaire, mais des cliniques privées et même des cabinets médicaux ont été autorisés à pratiquer les tests de dépistage Covid-19, pour peu qu’ils disposent du matériel de protection nécessaire. À Genève, pendant longtemps, les tests sont restés limités à deux, puis trois sites.

Une utilisation innovante des nouvelles technologies

L’application Covid Care App, pour le suivi des patientes et patients en isolement à la maison et des personnes en quarantaine. DR

L’origami des autorités sanitaires de Bâle-Ville ne serait pas complet sans l’utilisation offensive des nouvelles technologies. Depuis le mois de mai, en plus d’un logiciel de traçage des contacts développé sur mesure pour simplifier le travail des équipes, une application pour smartphone a été déployée. Les Bâloises et les Bâlois en isolement ou en quarantaine peuvent rapporter quotidiennement leurs symptômes éventuels à une équipe de médecins et recevoir des conseils personnalisés.

Dans d’autres cantons, on a longtemps continué à tenter de suivre les chaînes d’infection sur de simples tableaux Excel et à appeler quotidiennement les patients à risque par téléphone. Un peu comme si ces cantons étaient restés à la truelle, alors que Bâle était déjà passé depuis longtemps à la pelle à neige.

Demain, Bâle veut mobiliser une armée de robots.

En dépit des difficultés de ces derniers jours, Bâle-Ville se prépare déjà à une possible troisième vague. Un contrat a été signé avec une société allemande pour automatiser le plus possible de tâches administratives grâce à l’intelligence artificielle. Et peut-être qu’un jour, des chatbots, des robots capables de mener des conversations simples, aideront les services du médecin cantonal à interroger les personnes Covid positives sur leurs contacts des derniers jours.