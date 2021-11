Pandémie de Covid-19 – Pourquoi ce variant s’appelle «Omicron»

«Omicron» est la 15e lettre de l’alphabet grec. C’est aussi le surnom attribué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au nouveau variant détecté en Afrique du Sud. C’est plus pratique que d’avoir à l’appeler par son nom scientifique: variant B.1.1.529 du virus SARS-CoV-2 (coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère), responsable du Covid-19 (maladie à coronavirus 2019).

Plusieurs milliers de variants ont été détectés depuis la découverte de ce virus fin décembre 2019. Dans la plupart des cas, le grand public n’en entend jamais parler parce qu’ils sont moins contagieux et/ou moins sévères que la forme originale… et ne risquent donc pas d’aggraver la pandémie.

À l’inverse, toute l’attention se porte sur les quelques variants préoccupants (VOC, variants of concern), qui ont un potentiel inquiétant, ainsi que sur les variants d’intérêt (VOI), dont il convient de surveiller l’évolution. Ce sont les variants placés dans ces deux catégories-là qui se voient attribuer une lettre grecque par l’OMS depuis mai dernier. L’agence onusienne avait décidé d’utiliser cette nomenclature pour qu’on ne parle plus de «virus chinois» ou encore de «variant indien», des expressions qui ont parfois débouché sur des manifestations de colère contre des minorités.

Ainsi, on a vu apparaître le variant «Alpha» au Royaume-Uni en septembre 2020. En Suisse, il est le plus répandu depuis mi-⁠⁠février. Cela dit, la forme «Bêta», détectée en parallèle, était la plus présente dans les nouvelles infections entre mi-⁠février et fin juin. Face au «Gamma», découvert fin 2020 au Brésil et au Japon, les vaccins semblaient moins efficaces et on a pu craindre qu’il prenne le dessus. Pareil pour «Delta», une famille de sous-variants détectés en octobre 2020 en Inde et qui, en Suisse, est responsable depuis fin juin de la majorité des nouvelles infections.

Ni «Nu» ni «Xi»

Les huit suivants, par contre, sont très peu répandus en Suisse et vous ne saviez probablement pas qu’ils existaient: Epsilon, Zêta, Êta, Thêta, Iota, Kappa, Lambda et Mu. Par contre, deux lettres ont ensuite été volontairement laissées de côté: il s’agit de nu, jugé trop proche du «new» anglais, mais aussi de xi, qu’on risquait de confondre avec… le nom du président chinois Xi Jinping.