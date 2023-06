Recyclage des déchets – Pourquoi c’est mieux de renoncer aux saucisses plutôt qu’au plastique La Suisse est l’un des plus gros producteurs de déchets plastiques. Le spécialiste Rainer Bunge fait pourtant l’éloge du système d’élimination helvétique. Erich Bürgler

Les légumes emballés dans du plastique sont rarement appréciés par la clientèle. Mais parfois, ces emballages sont judicieux parce qu’ils permettent de réduire le nombre d’aliments jetés à la poubelle. Getty Images

L’UE a déjà interdit les couverts, les pailles et les cotons-tiges en plastique. Et les autorités ont d’ores et déjà annoncé d’autres restrictions. La politique touche ainsi le nerf de la population. Car le plastique est un sujet qui suscite de vives émotions, même en Suisse.