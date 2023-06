Prolongations devant la justice – Pourquoi Constantin va attaquer la SFL au civil Selon le patron du FC Sion, relégué, la licence n’aurait pas dû être accordée à Yverdon en première instance. Explications. Daniel Visentini

Le président du FC Sion, Christian Constantin, s’estime lésé par la procédure d’octroi de la licence à Yverdon et par l’arbitrage. Il va lancer deux procédures au civil. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Avec infiniment de clarté, dire d’abord les choses: le FC Yverdon Sport a mérité sa promotion en Super League et le droit d’y évoluer, cela vient d’ailleurs d’être confirmé in fine par la commission des licences de la ligue. Avec la plus grande précaution ensuite, écouter les questions qui obsèdent Christian Constantin, toujours prêt à croiser le fer pour le FC Sion, même hors des terrains, en l’occurrence devant une justice civile: accorder une licence en première instance au club nord-vaudois était-il juste au regard du règlement, puisque c’est ce que conteste le président valaisan?