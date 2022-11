Diplomatie de l’ombre – Pourquoi consuls honoraires et affaires louches font bon ménage Selon des recherches internationales, des centaines de consuls honoraires ont profité de leur statut pour enfreindre la loi. La Suisse n’est pas épargnée. Bernhard Odehnal Christian Brönnimann

L’Administration fédérale des douanes a saisi des œuvres du collectionneur Urs E. Schwarzenbach au Dolder Grand, en mars 2017. Reto Oeschger/Tamedia

La Suisse et la Mongolie. Les deux pays n’ont pas grand-chose en commun. Les relations commerciales sont officiellement considérées comme «modestes». L’ambassadeur suisse responsable de la Mongolie est basé à Pékin. La Mongolie, en revanche, dispose de sa propre ambassade à Genève et a honoré un éminent représentant à Zurich en lui confiant le poste de consul honoraire: Urs E. Schwarzenbach, collectionneur d’art et copropriétaire de l’hôtel de luxe Dolder Grand, dans la ville des bords de la Limmat. Il est consul honoraire de la Mongolie depuis 2010 et donc, selon son site internet, responsable entre autres de la représentation de la république d’Asie centrale dans notre pays.