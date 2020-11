Nouveau rebondissement – Pourquoi Darius Rochebin lance la contre-attaque L’ancien présentateur vedette du «19h30» de la RTS porte plainte pour diffamation contre «Le Temps». La rédaction en chef se dit «sereine». Sébastien Jubin

L’ancien présentateur du TJ Darius Rochebin, ici lors d’un shooting photo à Paris en septembre, porte plainte contre le journal «Le Temps» pour diffamation suite à l’article paru fin octobre sur de graves dysfonctionnements à la RTS. AFP/Joël Saget

«Darius Rochebin est victime d’une série d’allégations, d’insinuations et d’amalgames qui le présentent sous un jour qui ne correspond aucunement à la réalité», écrivent ses avocats dans un courrier à l’Agence France Presse. Le célèbre journaliste romand, parti en fanfare en septembre dernier sur la chaîne d’information française LCI, du groupe TF1, n’entend pas se laisser faire. Ce lundi, il a porté plainte pour diffamation contre le quotidien «Le Temps».

«Nous sommes sereins»

Dans un article choc paru le 31 octobre, «Le Temps» publiait une enquête de quatre pages avec comme titre: «La RTS, Darius Rochebin et la loi du silence». Elle met en cause le présentateur pour des paroles et des actes déplacés. Les trois journalistes mobilisés pendant plusieurs mois décrivent, «à la lumière de conseils juridiques», des faits de harcèlement et des «comportements déplacés» au sein de la Radio Télévision Suisse commis par plusieurs hauts responsables. Mais la majeure partie de l’article est consacrée à l’ancien poids lourd du paysage médiatique romand, 53 ans, qui a présenté le téléjournal du soir durant plus de vingt ans.