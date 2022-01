Ressources humaines communales – Pourquoi des fonctionnaires indésirables touchent des indemnités La crise au sein de l’administration publique à Nyon a mis en lumière les départs conventionnés, qui sont critiqués par le personnel. Cette pratique est pourtant classique. Raphaël Ebinger

La crise au sein de l’administration publique à Nyon a mis en lumière les départs conventionnés, qui sont critiqués par le personnel. Cette pratique est pourtant classique. Illustration: Manuel Perrin

Anna* a travaillé pendant plusieurs années sous les ordres d’un chef de service dysfonctionnel, au sein de l’administration nyonnaise. Absent et colérique, cet homme a fini par quitter la Commune à la suite de plusieurs audits. Dans son sillage, plusieurs de ses collaborateurs sont tombés malades. Certains ont quitté leur poste, contraints ou volontairement.

Le chef a quant à lui bénéficié d’une convention de départ, avec indemnités et clause de confidentialité. Pour plusieurs de ses anciens subordonnés, la pilule est amère. «Les années sous ses ordres ont bousillé ma vie, témoigne Anna. Et moi qui ai souffert de son comportement, on ne m’a rien donné. On m’a laissé tomber.»