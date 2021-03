Hospitalisations – Pourquoi des seniors à l’hôpital alors que les EMS ont 111 lits disponibles? La Fédération genevoise des établissements médico-sociaux ne comprend pas pourquoi des personnes âgées séjournent sans raison à l’hôpital. Laurence Bezaguet Grobet

Bien que des places soient disponibles dans les EMS, des personnes âgées doivent attendre à l’hôpital leur placement en institution spécialisée. VQH

«Comment se fait-il que des personnes âgées soient hospitalisées sans réelle raison alors que nous avons 111 lits disponibles en EMS?» s’interroge Anne-Laure Repond, secrétaire générale de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems). Plusieurs dizaines de personnes séjournent en effet actuellement aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans l’attente d’un placement en institution spécialisée. Des aînés, mais aussi des personnes souffrant de handicap.

«Le secteur d’attente de placement - appelé soins de maintien – situé aux hôpitaux de Loëx et Bellerive, ainsi qu’à la Clinique de Joli-Mont, accueille et prend en charge des patients qui ne sont plus aptes à retourner à domicile, mais qui ne nécessitent plus de soins hospitaliers, explique le porte-parole des HUG, Nicolas de Saussure. Ils sont donc en attente d’entrer en EMS ou autre établissement adapté.»