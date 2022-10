Effluves embarrassants – Pourquoi des trains CFF vont continuer de sentir mauvais L’ancienne régie fédérale ne parvient pas à faire disparaître les (très) mauvaises odeurs qui imprègnent plusieurs nouvelles rames du trafic grandes lignes. Gabriel Sassoon - Zurich

Les nouveaux trains duplex, qui relient notamment Genève à Saint-Gall, peuvent laisser une odeur d’œuf pourri sur leur passage. SBB CFF FFS

La scène a lieu un samedi matin d’octobre, en gare de Zurich, mais elle aurait pu se dérouler ailleurs. Une forte odeur envahit soudainement le quai 31 de la Hauptbahnhof. On échange des regards gênés, on fait semblant de rien, comme pour dire: «C’est pas moi.» Le coupable? Il vient d’arriver en gare, pile à l’heure.