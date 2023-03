Scrutin du 18 juin – Pourquoi diable faut-il encore voter sur la loi Covid? La pandémie et ses contraintes ne sont plus qu’un lointain souvenir. Et pourtant, les Suisses devront se prononcer pour la troisième fois sur ce sujet. Florent Quiquerez

En juillet 2021, les opposants aux mesures sanitaires avaient déposé 180’000 signatures. Ce devrait être trois fois moins ce jeudi. KEYSTONE

Des hommes et des femmes qui portent un masque, on en voit encore quelques-uns, notamment dans les transports publics. Mais cela fait des mois que plus personne ne sort un certificat Covid de sa poche pour aller au restaurant, au cinéma ou pour prendre l’avion. Et même si en France, on évoque une dixième vague de la pandémie, les mesures sanitaires ne sont plus dans l’esprit des Suisses. Enfin pas de tous.