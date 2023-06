Élection présidentielle – Pourquoi Donald Trump est défié par son vice-président, son ambassadrice et son coach Trois anciens alliés de l’ex-président américain se lancent dans la course à la Maison-Blanche pour battre leur ancien patron aux primaires. L’analyse de la politologue Nicole Bacharan. Andrés Allemand Smaller

L’ancien président Donald Trump en campagne électorale avec Mike Pence, alors vice-président, le 2 novembre 2020 dans le Michigan. Brendan Smialowski/AFP

«C’est rarissime! Dans la course à la Maison-Blanche, Donald Trump devra affronter, entre autres, celui qui fut son propre vice-président, Mike Pence. Et ce n’est pas tout: parmi les nombreux candidats républicains figureront aussi Nikki Haley, qui fut son ambassadrice à l’ONU, et Chris Christie, qu’il avait nommé en 2016 à la tête de son équipe de transition et qui lui servit de coach en 2020 pour préparer le débat face au Démocrate Joe Biden.» L’historienne et politologue Nicole Bacharan est pour le moins perplexe face à la cascade de candidatures aux primaires républicaines de l’an prochain.