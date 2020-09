Présidentielle américaine – Une étude suisse prédit la victoire de Donald Trump Des chercheurs de l’Université de Neuchâtel avaient annoncé en 2016 l’élection du candidat républicain. Ils le donnent à nouveau vainqueur cet automne. Virginie Lenk

L’actuel locataire de la Maison-Blanche sera-t-il réélu le 3 novembre? Oui, selon une étude suisse se basant sur internet. keystone-sda.ch

Ne se sentent-ils pas un peu seuls dans cette quasi-unanimité de sondages donnant Joe Biden vainqueur dans deux mois? «Nous nous sommes déjà sentis seuls en 2016», sourit Christoph Glauser, politologue et spécialiste des médias à l’Institut pour la recherche appliquée en argumentation (IFAA ). Les sondages et médias d’alors donnaient Hillary Clinton victorieuse. Cependant, l’analyse de la campagne via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux annonçait, elle, la victoire de Donald Trump. Et elle ne s’y est pas trompée.