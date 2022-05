Potentiel en or – Pourquoi faut-il baliser les sciences pour les femmes? Les initiatives visant à promouvoir les femmes au sein des métiers techniques se multiplient. Mais la progression reste timide. Explications. Anetka Mühlemann

En mai, de jeunes demoiselles ont pu s’essayer à des disciplines technologiques lors des ateliers WINS organisés par la HEIG-VD à Yverdon. HEIG_VD / GABRIEL LADO

Le génie de la science n’a pas de sexe. Peu importe qu’elle soit théorique ou appliquée. Pourtant, plus d’un siècle après les deux Prix Nobel de Marie Curie, la gent féminine brille surtout par sa rareté au sein des domaines techniques. Une absence d’autant plus regrettable que la diversité favorise l’innovation et que la numérisation galopante de notre monde requiert toujours davantage de talents.