Activisme climatique – «Pourquoi j’ai saboté un canon à neige» Nous avons retrouvé un des militants à l’origine des déprédations des installation vaudoises de fabrique à neige de culture. Enfant des montagnes, il s’explique. Erwan Le Bec

«Joseph», en bas des pistes de Leysin. Skieur, enfant de la montagne, il explique ne plus supporter l’économie des stations. 24heures/Odile Meylan

Villars, les Diablerets, Verbier, mais aussi en France aux Gets et à La Clusaz. Et après? Les actes de vandalisme sur les canons à neige des stations de ski se sont multipliés début janvier, avec parfois une inscription ou une revendication sibylline sur des sites militants. Partout, de gros soupçons sur l’écologie radicale ou sur des groupes comme Extinction Rebellion (XR).