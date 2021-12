La rédaction - Pourquoi je veux un certificat Covid TGV

J’avoue, je n’en peux plus. Les médias romands sont contaminés par une grave épidémie venant de Suisse alémanique. Depuis plusieurs semaines, il ne se passe pas un jour sans que les journalistes francophones brandissent la menace d’un «certificat Covid 2G» à la place du «certificat 3G».

2G, 3G, vous ne voyez pas de quoi on parle? C’est normal, c’est un acronyme allemand. Il signifie pour 3G geimpft, genesen, getestet, soit «vacciné, guéri, testé». Cela décrit une des trois conditions impératives pour obtenir son précieux sésame Covid.

Il y a encore quelques mois, personne ne parlait d’un certificat 3G. Mais voilà, la cinquième vague Delta a eu la mauvaise idée de déferler en Autriche avant de frapper notre beau pays. La République alpine a du coup durci les conditions de son certificat en virant les «testés» du paradis sanitaire.

«Prise de court, la Suisse romande a suivi le mouvement en se disant qu’un chiffre et une lettre pour décrire un nouveau phénomène, c’est tentant.»

Et cette décision a provoqué un domino linguistique fatal. L’Allemagne s’y est mise et la Suisse alémanique lui a emboîté le pas. Prise de court, la Suisse romande a suivi le mouvement en se disant qu’un chiffre et une lettre pour décrire un nouveau phénomène, c’est tentant.

Le problème, c’est que cela ne marche pas vraiment. Les médias romands doivent constamment faire référence à l’allemand. En France, l’expression 2G n’a pas du tout passé la barrière du Rhin. Si les contaminations continuent d’enfler, la France ira plutôt chercher du côté des adjectifs. Au lieu de son «pass sanitaire» normal, elle pourrait adopter un «super pass sanitaire».

Certains diront que le 3G est une piqûre de rappel pour rafraîchir nos connaissances d’allemand. L’occasion aussi de se rappeler que la langue de Goethe – encore un G — facilite grandement la construction d’acronymes pratiques. Et pour cause. Il y a une crâlée de verbes qui commencent par G au passé composé.

Mais j’objecterais qu’un encombrement sur la lettre G menace gravement la bonne compréhension des choses. Nous avons déjà dû péniblement apprendre ce que signifiait et où localiser le point G auprès de la gent féminine. À peine remis de nos émotions, il a fallu enregistrer ce qu’impliquait le passage de la 4G à la 5G pour les antennes téléphoniques. Alors le certificat 3G, et 2G, c’est la goutte qui fait déborder le vase.

La solution? La règle TGV

C’est bien joli de critiquer, encore faut-il trouver une solution. Nous nous sommes attelés à la tâche. Trouver trois lettres semblables comme en allemand? Impossible. En revanche, pourquoi ne pas construire sur un acronyme connu de tous et déclinable dans un autre contexte? C’est ainsi que nous sommes arrivés à bon port avec le «certificat Covid TGV». Comme testé, guéri, vacciné.

Et si les testés sont écartés? On passe au certificat GV, guéri-vacciné. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus poétique, on pourrait aussi l’appeler VAGUE (VAcciné-GUÉri). Ce qui nous permettrait au passage d’affronter les 6e, 7e, 8e et 9e vagues qui nous attendent…

