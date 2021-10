Victoire du LHC à Langnau – Pourquoi John Fust a persisté avec ses choix Malgré la situation, le coach a reconduit sa formule avec deux défenseurs étrangers et Christoph Bertschy au centre, vendredi à Langnau, où les Lions se sont imposés (4-3). Jérôme Reynard Langnau

Le coaching de John Fust a été gagnant, vendredi soir. KEYSTONE

Lausanne manque d’efficacité offensive? Il est privé de l’un de ses artilleurs (Damien Riat, out un mois)? Il rendait visite à la lanterne rouge de National League vendredi soir? John Fust n’a pas changé son approche pour autant, reconduisant la formule avec deux défenseurs et deux attaquants étrangers, et laissant Phil Varone à la maison.

Raison No 1 de ce choix: les prestations du Canadien, trop souvent décevantes jusqu’ici. Mais au-delà de ce paramètre, c’est aussi une question de maîtrise et d’assise. Avec son statut, Mark Barberio devrait apporter davantage offensivement? L’ancien arrière de NHL plait au coach dans ses interventions défensives, précieuses.