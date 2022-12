Je me souviendrai longtemps de ce récent voyage à Kiev. Après une quinzaine d’heures de train en provenance de la frontière polonaise, coincé entre deux éleveurs de porcs ukrainiens de retour d’un salon industriel en Allemagne, une ville plongée dans la pénombre et le froid s’offre à moi. Pas un lampadaire ne fonctionne, quelques rares bougies tremblotent aux fenêtres, les feux de circulation sont éteints et une myriade de générateurs électriques ronronnent aux coins de ruelles enneigées.

Visées par les bombes de Moscou à intervalles réguliers depuis le 10 octobre, les infrastructures électriques de la capitale ukrainienne, comme celles d’autres agglomérations du pays, sont à l’agonie. Après une salve de missile particulièrement fournie, ce jour-là, près de 80% des foyers de Kiev avaient perdu l’électricité et l’eau courante jusqu’au lendemain. Ma douche, ce matin-là, fut donc horriblement glacée.

«Une artiste affirme que Kiev est désormais «le meilleur endroit sur Terre», puisque c’est ici que bat le cœur de la résistance face à l’envahisseur russe.»

Est-il encore besoin de rappeler les objectifs de cette impitoyable guerre du froid menée par Vladimir Poutine? Allons-y pour les retardataires: déclencher une crise humanitaire, saper le moral des civils, forcer l’Ukraine à s’engager dans d’humiliants pourparlers de paix. Et consolider ainsi les gains territoriaux russes, acquis au prix d’une violation éhontée du droit international et de dizaines de milliers de crimes de guerre.

Au bout de quelques pas hors de la gare de Kiev, cependant, on comprend vite qu’il en faudra plus pour faire plier la population. Oui, les premiers signes d’une crise humanitaire pointent imperceptiblement. C’est ici une file de retraités faisant la queue dans le froid pour obtenir un bol de soupe chaude. C’est là-bas des habitants aux maisons dévastées par les combats s’apprêtant à passer l’hiver comme au XIXe siècle. Mais partout, la même ambition: tenir.

On s’accommode des coupures de courant

On la retrouve dans un bar chic du centre-ville, où une trentenaire me jure qu’elle fêtera Noël comme si de rien n’était; à la sortie d’une salle de cinéma, où un soldat en permission s’émerveille de continuer à trouver à Kiev l’énergie nécessaire pour repartir combattre; au cœur d’un quartier populaire aux allures soviétiques, où un gardien de parking a réorganisé son quotidien pour s’accommoder des coupures de courant, car «en comparaison de ce que subissent nos soldats, ce n’est pas grand-chose». Devant les tableaux d’une galerie d’art, enfin, où une artiste affirme que Kiev est désormais «le meilleur endroit sur Terre», puisque c’est ici que bat le cœur de la résistance face à l’envahisseur russe.

Mes artères sont trop jeunes pour avoir connu les rues de Londres lors du Blitz de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me risque néanmoins à affirmer que la rage de vivre des habitants de Kiev de 2022 n’a plus rien à envier au célèbre esprit de résilience des Londoniens de 1940-41. Venir à Kiev nécessite de bien se couvrir. Mais l’on en repart le cœur brûlant d’une puissante force vitale.

Théophile Simon est reporter à la rubrique Monde depuis octobre 2022. Il était précédemment journaliste indépendant pour plusieurs médias francophones, notamment lors de la guerre en Ukraine. Théophile Simon est diplômé en finance et en économie de l'université Paris-Dauphine. Plus d'infos

