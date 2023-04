C’est l’homme le plus puissant de Suisse. Et objectivement, son opinion a sans doute été décisive dans la stratégie de sauvetage de Credit Suisse. Thomas Jordan, le président de la Banque nationale suisse (BNS), aurait pu imposer une autre solution: un renflouement de la deuxième banque suisse par la BNS, sans augmenter les garanties mais en exigeant de la Confédération une entrée minoritaire dans le capital.

Pour beaucoup d’observateurs, cette solution n’était pas plus risquée et offrait une solution plus élégante pour réduire la taille de Credit Suisse et maintenir une saine concurrence entre les deux géants de la banque universelle. Michel Girardin (Université de Genève) l’a expliqué de manière très convaincante à nos confrères de Allnews.ch: «En 2008, la Banque nationale suisse et la Confédération avaient volé au secours d’UBS parce que sa solvabilité était en danger. Rien de tout cela pour Credit Suisse aujourd’hui. Les problèmes de liquidité d’une banque sont beaucoup plus simples à gérer que les questions cruciales de solvabilité!» En clair, la crise de CS était temporaire alors que celle d’UBS, en 2008, était structurelle (crédits pourris).

En privé, beaucoup de banquiers suisses partagent cette opinion. Et regrettent que l’on n’ait pas choisi un renflouement classique. Au contraire, dans l’urgence, il a été décidé de ne pas rembourser les obligations convertibles et de suspendre le droit des actionnaires, infligeant une gifle à la réputation de la place financière helvétique. Pourquoi la FINMA n’a-t-elle pas imaginé une autre solution? La présidente de la FINMA est une novice, en fonction depuis peu et a fait… une bonne partie de sa carrière à la BNS, nous glisse-t-on entre deux gorgées de café. Clairement, la voix prudente de la BNS a été prépondérante.

Au lendemain de la crise, des banquiers ne cachent pas leur colère. Ils critiquent la monoculture imposée par le tout-puissant Thomas Jordan. «Plus personne n’est en mesure de s’opposer à lui. C’est inquiétant pour une institution aussi prestigieuse et vitale pour ce pays», assène une grande figure de la place financière suisse, rencontrée quelques jours après le sauvetage de Credit Suisse.

Par essence, la BNS est conservatrice dans ses principes, compétente sur le plan technique mais ultraprudente en politique. Dans la configuration actuelle de sa haute direction, Thomas Jordan, en nommant des proches à des postes clés, est l’homme qui décide. Andréa Maechler, la première femme qui a siégé dans le triumvirat de la direction générale en… 117 ans, quittera son poste fin avril, pour rejoindre la vice-présidence de la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle, fâchée d’avoir su qu’elle ne succédera pas à l’économiste Fritz Zurbrügg, l’ancien No 2 de la BNS (vice-président), remplacé par le bras droit de Thomas Jordan, Martin Schlegel, un économiste qui a fait toute sa carrière au sein de la BNS. Petra Gerlach, membre de la direction élargie de la BNS, est bien placée pour remplacer Andréa Maechler, mais elle aussi est de la maison.

Pour les économistes de l’Observatoire de la BNS, un groupe de réflexion indépendant, la monoculture qui caractérise les dernières nominations de la BNS est devenue «malsaine». De toutes les banques centrales du monde qui comptent, la direction de la BNS est probablement celle la plus restreinte, celle qui privilégie surtout des personnalités issues de ses rangs. Le triumvirat (le directoire) concentre beaucoup de pouvoir face à un Conseil de banque que l’on juge plutôt effacé. Autant dire que la nomination de la personne qui remplacera Andréa Maechler sera importante pour les prochaines années et le long règne prévisible du duo Thomas Jordan et Martin Schlegel…





Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

