Vie de quartier à Lausanne – Pourquoi la Bourdonnette a-t-elle si mauvaise réputation?

À hauteur d’enfant, la Bourdonnette est un gigantesque terrain de jeu sans voiture. Il est à peine 14 heures, un gamin fonce dans notre direction et nous esquive à la dernière. Par la fenêtre, sa mère crie pour le réprimander. Ce qui ne ralentit pas sa course direction le terrain de basket.

On avance sur l’allée qui mène au terrain de sport et qui porte encore les coloriages d’une dizaine de petites mains. Des habitants travaillent leur potager: «Et toi, tu vas faire pousser quoi l’année prochaine?» On sursaute: une fillette nous frôle en trottinette. Elle rejoint une copine, elle aussi sur roulettes. Messes basses, regards en coin: une poignée de minutes plus tard, les deux gamines tournent comme des mouches autour du garçon qui s’efforce de mettre un panier…