Revue de presse – Pourquoi la Chine a vaincu le virus et pas nous Alors qu’en Chine, la vie normale a repris, l’Europe est encore paralysée par la pandémie qui progresse. Analyse paru dans le quotidien polonais «Gazeta Wyborcza», partenaire de la «Tribune de Genève» au sein de l’alliance de la presse européenne LENA. Olivier Bot

En Chine, le trafic aérien a repris dans «la bulle de voyage», celle des pays asiatiques qui ont vaincu le Covid-19. Getty Images

Faut-il envier les Chinois? Regardons les chiffres. Depuis le début de l’année, plus de 90’000 cas et 4’700 décès ont été recensés en Chine. Soit, par habitant, la 138e place (la 12e à partir du bas) dans le classement des pays pour lesquels il existe des statistiques. Sur un million d’habitants, le Covid a causé la mort de 911 Belges, de 668 Américains et de 3,5 Chinois. On est en droit de douter de la véracité des statistiques chinoises. Mais même s’il y avait dix fois plus de morts (comme l’ont laissé entendre certains chercheurs qui ont analysé la fumée des crématoriums), la Chine serait de toute façon au milieu du classement, devant tous les pays européens et l’Amérique du Nord et du Sud.