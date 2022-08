Expéditions spatiales – Pourquoi la course à la Lune repart de plus belle La mission Artemis doit décoller le 29 août. Elle prépare le retour durable des humains sur la Lune, avec des développements économiques et scientifiques spectaculaires à la clé. Jocelyn Rochat

Des invités regardent la fusée «Space Launch System» (SLS) sur le pas de tir, au Kennedy Space Center, en Floride. keystone-sda.ch

Le 29 août, la fusée géante appelée Space Launch System décollera de cap Canaveral, avec à son bord le vaisseau spatial Orion. Direction la Lune, mais sans équipage, afin de se mettre en orbite et de faire une série de tests, puis de revenir sur Terre. Une répétition générale avant les deux prochains vols habités, prévus pour 2024 et pour 2027. Ce dernier permettra à une première femme de marcher sur la Lune, et aux humains de s’installer durablement sur l’astre.