Votation fédérale du 13 février – Pourquoi la droite veut dégommer l’aide aux médias

Les référendaires tirent à boulets rouges sur les grands éditeurs. Et l’un d’entre eux leur donne de la munition.

Pour Peter Weigelt, président du comité référendaire et ancien conseiller national PLR, il serait préférable de subventionner des abonnements et pas des éditeurs.

Les conférences en ligne qui se sont répandues comme une traînée de poudre pendant la pandémie, c’est très pratique. Mais c’est aussi dangereux. N’importe quelle énormité que vous déclarez en ligne peut être enregistrée et diffusée publiquement. C’est l’amère expérience que vient de faire le CEO du groupe Ringier, Marc Walder, qui édite notamment «Blick».

Il y a quelques jours, le journal satirique «Nebelspalter» a dévoilé une vidéo explosive d’un meeting en ligne qui s’est tenu l’an passé. Marc Walder, interrogé sur le rôle des médias en temps de pandémie, lâche qu’il a insufflé dans son groupe en Suisse et à l’étranger la ligne suivante: «Nous voulons soutenir le gouvernement avec nos comptes rendus journalistiques de façon que nous sortions tous bien de la crise.» Et d’ajouter ensuite qu’il n’est pas souhaitable d’avoir un fossé entre la population et le gouvernement.