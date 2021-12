Volley, basket, handball – Pourquoi la France est si brillante et nous si nuls Cet été, aux JO, nos voisins ont triomphé dans les sports collectifs indoor, alors qu’aucune équipe de Suisse n’était présente. Sommes-nous moins capables de ce côté du Jura? Trois experts se penchent sur la question. Pierre-Alain Schlosser

Earvin Ngapeth et l’équipe de France de volley ont remporté l’or olympique à Tokyo. Grâce à une stratégie gagnante sur le long terme, dont la Suisse devrait s’inspirer. AFP

Aux derniers JO, la France a obtenu l’or en handball chez les dames et les messieurs, l’or en volley chez les hommes, l’argent en basket masculin et le bronze en basket féminin. Aucune autre nation n’a fait mieux. Et la Suisse dans tout cela? Aucune de ses équipes ne s’est qualifiée pour le tournoi olympique, dans ces disciplines. Le constat est un peu rude, mais est-il pour autant irrévocable? Trois experts se penchent sur la question et donnent quelques éléments de réponse.