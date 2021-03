Retard dans les résultats – Pourquoi la gabegie électorale a encore frappé Montreux Quand d’autres villes utilisent des employés communaux, et en nombre, Montreux ne fonctionne qu’avec peu de volontaires. Stéphanie Arboit

Montreux avait déjà joué les lanternes rouges lors des élections communales de 2016. Et a réitéré cette fois-ci, en ne livrant ses résultats que le lundi matin. Chantal Dervey

«Quand on est candidat, attendre aussi longtemps avec la boule au ventre est très difficile, émotionnellement parlant.» Comme Irina Gote, municipale sortante de Montreux, ses colistiers Olivier Gfeller (PS) et Caleb Walther (Les Verts) confirment avoir vécu un dimanche électoral pénible, où la délivrance n’est tombée que… le lundi matin. «C’est un sérieux problème: on pensait avoir touché le fond, mais non», se désole Caleb Walther. Allusion au fait que Montreux avait déjà joué les lanternes rouges lors des élections communales de 2016. Et s’était illustrée aussi par l’annulation, en 2019, du vote sur le Centre des congrès (près de 1400 électeurs étrangers n’ayant pas reçu leur matériel).