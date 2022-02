Intoxication au foyer de Mancy – Pourquoi la justice est-elle arrivée si tard à Mancy?

L’affaire de la pensionnaire de Mancy qui a avalé une poignée de Temesta le 28 mars 2021 au foyer pose une question cruciale: pourquoi a-t-il fallu tout ce temps au Ministère public pour procéder aux premières interpellations et aux perquisitions qui ont finalement eu lieu lundi? Au pouvoir judiciaire, on se borne à répondre que le Ministère public ne commente pas la manière dont il conduit ses investigations.

Entretiens de service

Selon nos informations, l’explication tient en grande partie dans la chronologie suivante. En avril 2021, l’Office médico-pédagogique (OMP) dénonce les faits à la police. Et non au Parquet. Le dossier reste donc quelques semaines dans le giron des forces de l’ordre. Les inspecteurs planchent sur cette dénonciation et proposent au mois de mai au Ministère public de procéder à une série d’investigations, probablement des écoutes téléphoniques. Au même moment, le Département de l’instruction publique (DIP) mène (le 4 et le 11 mai 2021) ses entretiens de service avec les employés mis en cause. «Ces démarches ne facilitent pas le travail des enquêteurs pénaux puisque les protagonistes savent qu’ils sont soupçonnés», nous explique un spécialiste. On peut donc supposer que pour arriver à des résultats, les investigations judiciaires ont pris plus de temps que prévu.