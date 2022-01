Politique de transferts – Pourquoi la réforme de la FIFA comporte des contradictions

Quand la FIFA lance une réforme éthique, politique, sportive ou les trois à la fois, il s’agit toujours de dégainer la loupe et les pincettes. De prime abord, la cause semble noble. L’instance faîtière du football vient de réitérer sa volonté de limiter les prêts sur le marché des transferts. L’objectif déclaré: «Renforcer le développement des jeunes joueurs, améliorer l’équilibre compétitif et empêcher l’accumulation excessive de joueurs sous contrat».

L’idée consiste à n’autoriser dès l’été prochain que huit prêts par an et par club (dans les deux sens, donc seize en tout), puis six à partir de l’été 2024. Un club ne pourra pas placer plus de trois éléments dans le même autre club; «sous-prêter» un joueur déjà prêté ne sera plus possible; les prêts ne pourront pas durer plus d’un an.